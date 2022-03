La Maddalena e Ajaccio festeggiano i 30 anni del gemellaggio

Il gemellaggio tra La Maddalena e Ajaccio.

La Maddalena ed Ajaccio festeggiano i 30 anni del gemellaggio, ma la grande ricorrenza che coincideva nel 2021 è stata posticipata a causa del Covid.

In occasione della festa patronale della Madonnuccia il sindaco Fabio Lai ha consegnato le chiavi della Città al sindaco di Ajaccio Laurent Marcangeli. “Non è un classico gemellaggio, abbiamo lo stesso sangue”, ha commentato Lai.

Poi il primo cittadino di La Maddalena ha deciso di sostituirsi ad un fedele e ha portato la santa di Ajaccio durante la processione della Madonnuccia con relative soste in ogni chiesa della Città “per toccare con mano il grande amore che i cugini di Ajaccio provano per le loro tradizioni e per la loro stupenda terra”. Un gesto che ha molto colpito anche sindaco di Ajaccio Laurent Marcangeli: “è la prima volta che un sindaco di La Maddalena fa questo gesto. Ne siamo onorati”.

Un gemellaggio, quello fra La Maddalena e il comune Corso, che va avanti dal 1991 e che porta la firma dell’allora sindaco maddalenino Giuseppe Deligia e di quello Ajaccio Charles Ornano. “Penso che il nostro gemellaggio – afferma Lai – sia unico al mondo. Non condividiamo solo la bellezza delle nostre terre, la gloria della nostra storia, ma abbiamo lo stesso sangue abbiamo gli stessi cognomi. La nostra è una vera cuginanza non solo sulla carta”.