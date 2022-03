Pizze calde, dolci e messaggi di solidarietà per i camionisti del porto di Olbia

La solidarietà per i camionisti al porto di Olbia.

La ben nota solidarietà degli olbiesi e dei sardi, si manifesta in questi giorni anche nei confronti dei camionisti che da sei giorni bloccano il porto Isola Bianca e quello industriale.

Sono tante le persone che, ogni giorno, vanno da loro a portare carne, formaggio, dolci, frutta fresca, bevande calde per scaldarsi e alla sera arrivano le pizze fumanti. Tra le pizzerie che stanno donando ai manifestanti le loro specialità, sono tre le più presenti: Family pizza, La sosta e Villegas pizza.

Le signore Gabriella Masia e Monica Rey in primis, ogni sera mettono a disposizione il loro tempo, per farsi il giro di queste ed altre pizzerie per portare poi le pizze calde ai camionisti che sono stati nel frattempo tutto il giorno a presidiare il porto al freddo e sotto la pioggia di questi giorni.

I donatori arrivano non solo da Olbia, ma anche dai paesi vicini e provano a non far mancare nulla a chi da ormai quasi una settimana, porta avanti una lotta contro i rincari che non appartiene solo ai camionisti, ma a tutta la collettività.