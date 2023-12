Emanuela Demeglio ha raccolto i fondi per la sterilizzazione dei gatti a La Maddalena.

Emanuela Demeglio, la volontaria che si impegna nella cattura e nella sterilizzazione di gatti randagi a La Maddalena, questa mattina ha organizzato una nuova campagna di finanziamento della propria attività. Che, come tiene a ricordare l’attivista, è completamente autofinanziata. Non vengono spesi fondi pubblici e non ci sono entrate finanziarie di alcun tipo, aggiuntive rispetto ai proventi dei dolci.

La volontaria, infatti, come risaputo, organizza periodicamente delle raccolte fondi con la vendita di dolci confezionati da lei o da terzi che vogliono aiutarla nella raccolta fondi. E generalmente l’iniziativa consente di intervenire su un buon numero di gatti.

Questa mattina l’evento ha visto una grande partecipazione. Presente anche il sindaco di La Maddalena Fabio Lai, che ha voluto contribuire e presenziare all’iniziativa.

“Con la raccolta fondi di questa mattina ho potuto mettere insieme una cifra che mi consentirà di sterilizzare un centinaio di gatti“, racconta Emanuela Demeglio. Mi hanno contattata da tutta Italia associazioni di attivisti che vorrebbero autofinanziarsi come facciamo noi. Le sterilizzazioni costano: il nostro modello presto sarà proposto anche fuori da La Maddalena“.

L’attivista è però sempre alla ricerca di volontari che la aiutino nelle catture. “A catturare i gatti ci siamo solo io e mia cugina Tiziana, non riusciamo a fare tutte le catture necessarie, e da sole facciamo molta fatica. Chiunque volesse partecipare aiutandoci nel tempo libero, potrà contattarmi all’email emanuelademeglio@yahoo.it”

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui