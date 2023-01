L'”attivista dei gatti” di La Maddalena Emanuela Demeglio.

Da circa due anni e mezzo Emanuela Demeglio, 53 anni, di La Maddalena, appassionata da sempre di gatti, cattura i randagi delle colonie feline di La Maddalena per portarli a sterilizzare a spese proprie, curarli, e poi liberarli dove li ha catturati. Di professione o.s.s., Emanuela si autofinanzia: “Da sola non avrei mai tutti quei soldi. Mi sono organizzata vendendo dolci e oggetti che mi regalano amici e parenti, e a volte ricevo qualche donazione, e per fortuna c’è un veterinario che mi fa gli sconti“.

L’impegno per evitare che i gatti soffrano: “Non sono una vera e propria “gattara”, perchè non mi occupo di portare da mangiare alle colonie, lo fanno altre volontarie. Io mi occupo solo di sterilizzazioni di gatti maschi e femmine adulti e di adozioni dei gattini piccoli, anche se non ho un gattile, vivo in un piccolo appartamento e non posso tenerne. Ho iniziato proprio vedendo la sofferenza di tante cucciolate di gattini abbandonati e randagi che poi regolarmente facevano una brutta fine, soprattutto in inverno. Sterilizzando gli adulti si evitano nuove cucciolate di randagi, e quindi nuova sofferenza. Inoltre i gatti maschi per contendersi le femmine litigano e si feriscono. E’ importante che vivano in natura, ma senza correre questi rischi”.

Emanuela fa quasi tutto da sola: “In due anni avrò catturato e sterilizzato circa 250 gatti. Anche durante la pandemia, pur se più lentamente. Sono sempre alla ricerca di volontari che mi aiutino a catturare i gatti per poterli portare a sterilizzare. Purtroppo spesso sono costretta a fare tutto da sola. Per portare avanti questa missione molte volte devo appostarmi con le trappole per ore, anche di notte, se il giorno dopo lavoro. In genere opero il martedì e il venerdì. Se qualcuno volesse operare da volontario insieme a me o segnalarmi nuove colonie può farlo attraverso la mia email emanuelademeglio@yahoo.it o il mio numero di telefono 3476893262. Chi vuole aiutarmi con una donazione, può usare il mio iban IT39A0760117200001002622601″.

Emanuela Demeglio e alcuni gatti intrappolati

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui