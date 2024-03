Olbia piange Maddalena Garau, se n’è andata a soli 59 anni

Lutto a Olbia per la scomparsa di Maddalena Garau

A soli 59 anni se n’è andata Maddalena Garau in Piccinnu, lasciando un vuoto a Olbia dove era molto conosciuta assieme alla sua famiglia. Tante le manifestazioni di cordoglio per il marito Rino Piccinnu e per i figli Gabriele e Ilaria. Quest’ultima lavora in amministrazione all’Olbia calcio e la società mostra la sua vicinanza. “Il presidente Alessandro Marino e tutta la società Olbia Calcio 1905 si stringono attorno alla nostra Ilaria Piccinnu per la scomparsa della madre Maddalena – si legge -. In questo momento di dolore, ad Ilaria e tutti i suoi familiari vanno le più sentite condoglianze ed un forte abbraccio”.

A piangere Maddalena anche genero, nuora, nipoti, genitori la sorella, i fratelli e tutti quanti i parenti. Il funerale si terrà martedì 5 con partenza dall’ospedale di Olbia e l’ultimo saluto alle 16 nella parrocchia Nostra Signora de La Salette.

