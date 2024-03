In Gallura le imprese crescono più che a Milano, lo certifica il Cipnes

La Gallura supera Milano, prima in Italia per crescita imprese

“Nel 2023 la Gallura si è affermata come la provincia italiana con il tasso di crescita delle imprese più elevato”, annuncia il Cipnes. Secondo il Consorzio industriale provinciale nord est Sardegna, la crescita è del 2.23%. Un dato superiore rispetto a province di Milano e Roma, rispettivamente al secondo e terzo posto con tassi del 2.10% e dell’1.91%.

“Il dato straordinario emerge dall’elaborazione fatta dalla Comunicazione e Centro Studi del Cipnes Gallura sui dati di Unioncamere, Movimprese e Camera di Commercio di Sassari – si legge -. Il merito dell’exploit va in gran parte a Olbia, che ha visto un incremento del 5.7% nel 2023 rispetto all’anno precedente. Questa crescita non solo testimonia la vitalità economica di Gallura, riconosciuta per la sua densità imprenditoriale tra le più alte in Italia. Ma evidenzia anche la sua capacità di attrarre nuovi investimenti, in molti casi internazionali”.

“Nel solo distretto produttivo del Cipnes Gallura a Olbia, l’anno ha registrato l’avvio e il potenziamento di 17 nuove attività nel settore nautico, confermando l’importanza di questo settore per l’economia gallurese e dell’intera Sardegna. La Gallura, con questo primato, dimostra di essere un territorio fertile per l’imprenditoria – spiegano dal Consorzio -, capace di generare opportunità e di sostenere lo sviluppo economico attraverso l’attrazione di investimenti significativi”.

