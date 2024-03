Serata agitata tra alcol e spari in un bar di Buddusò

Nessuno aveva detto niente degli spari e delle tensioni in un bar di Buddusò, ma grazie a un video i carabinieri sono intervenuti. Era una serata del periodo natalizio quando in un bar del centro c’erano un po’ di clienti e tanto tasso alcolico. Uno degli avventori, un 74enne del posto, aveva tirato fuori una pistola e si era messo a sparare alcuni colpi all’esterno del locale. Sembra una classica scena da saloon nel Far West di fine Ottocento, ma è successo in un locale pubblico nel Monte Acuto a fine 2023.

Si è poi appurato che quella pistola fosse una scacciacani, ma i suoi gesti avevano spaventato diverse persone che abitavano in zona. L’allegro pensionato armato era poi tornato all’interno del bar ma qualcuno si era avventato su di lui per togliergli di mano la pistola. Confusione e schiaffi dentro al bar, senza che nessuno pensasse minimamente a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Qualcuno dei presenti aveva avuto la prontezza di prendere in mano il telefonino, ma solo per filmare la scena.

I carabinieri hanno cominciato a indagare sull’accaduto poi hanno intercettato i video diventati virali e hanno ricostruito la vicenda. Era scattata la denuncia al pensionato per “esplosioni pericolose” ma anche al titolare del bar. Aveva continuato a dare da bere a clienti che dimostravano di averlo già fatto abbondantemente. Ora è arrivato il conto completo di quella serata di alcol, spari, adrenalina e omertà: il locale dovrà restare chiuso per 30 giorni.

Per l’anziano arrivano invece due provvedimenti: avviso orale e Daspo urbano. Dopo la denuncia è arrivato l’Avviso orale, un ammonimento formale che gli impone di rigare dritto e vivere a norma di legge. Ma c’è un’altra conseguenza di quella serata con la pistola scacciacani. Per il 74enne arriva anche il Daspo urbano: per due anni dovrà tenersi alla larga “da determinati luoghi pubblici o aperti al pubblico – appunto i locali di trattenimento come i bar, i ristoranti, le pizzerie o anche i circoli – ove si somministrano cibi e bevande”.

