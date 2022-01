Ruba una statua a Olbia.

Recuperata e restituita in tempo record dai Carabinieri della Stazione di Olbia Centro la statua lignea della Madonna di Lourdes rubata ieri pomeriggio dalla parrocchia della Chiesa di San Paolo.

Il caso è stato risolto in due ore ed è stato individuato l’autore che si era introdotto in chiesa asportando anche due candelabri in ottone. Si tratta di un uomo di 58 anni, che è stato denunciato in stato di libertà.