Fiamme in un magazzino nelle campagne di Olbia, salvata la casa

Incendio in un magazzino in località San Giovanni a Olbia

Fuoco in un magazzino nella zona di San Giovanni, nelle campagne di Olbia, messa in salvo una casa. All’intervento la scorsa notte ha partecipato una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Olbia, assistita dalla squadra di Arzachena e da un’autobotte. Le fiamme sono partite nella zona che si trova vicino alla 125, nei paraggi del bivio per San Pantaleo.

Il rogo ha aggredito il magazzino di un’abitazione. Grazie al rapido arrivo sul posto e al lavoro coordinato delle squadre, che hanno operato per diverse ore nelle operazioni di spegnimento e bonifica, si sono arginate le fiamme. Si è così evitato che si propagassero alla struttura residenziale adiacente, salvando così l’immobile. Le operazioni di messa in sicurezza sono terminate all’alba. Fortunatamente non si registrano feriti né intossicati. Sono in corso gli accertamenti tecnici necessari per risalire alle cause che hanno innescato il rogo

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