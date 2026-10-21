Ryanair taglia metà dei voli invernali a Olbia e il 15% ad Alghero

La compagnia irlandese riduce i collegamenti per l’inverno 2026 e attacca la Regione sull’addizionale municipale. Più voli invece da Cagliari

Ryanair dimezza i voli per Olbia e riduce del 15% quelli per Alghero nell’inverno 2026, ma li aumenta a Cagliari e attacca la Regione. La compagnia irlandese attribuisce i tagli alla mancata abolizione per tutto l’anno dell’addizionale municipale sui passeggeri. Il nuovo calendario per l’inverno prevede anche la perdita di una rotta in Sardegna, senza che il vettore specifichi quale. Per Cagliari è invece in programma un nuovo collegamento con Forlì, oltre a un aumento delle frequenze verso Milano Malpensa e Venezia. Nel complesso, Ryanair prevede di trasportare oltre 4,5 milioni di passeggeri all’anno nell’Isola e di sostenere più di 3.500 posti di lavoro locali.

Ryanair contesta la scelta della Regione

Alla compagnia non basta la decisione della Regione di sospendere l’addizionale municipale per gli inverni 2026 e 2027, senza abolirla in modo permanente. Secondo Ryanair, il provvedimento è arrivato troppo tardi per modificare la programmazione della prossima stagione e non garantisce condizioni competitive per gli aeroporti sardi durante tutto l’anno. A sostegno della propria posizione, il vettore cita la Sicilia, dove l’abolizione dell’imposta a Trapani-Marsala avrebbe favorito l’apertura di una nuova base, l’arrivo di altri aeromobili e l’attivazione di nuovi collegamenti.

“Accogliamo con favore la decisione della Regione Sardegna di sospendere l’addizionale municipale durante gli inverni 2026 e 2027, ma la misura è arrivata troppo tardi per incidere sull’operativo dell’inverno 2026 ed è ben lontana dall’abolizione per tutto l’anno necessaria a ripristinare la competitività della Sardegna, in particolare ad Alghero e Olbia, che soffrono di una cronica stagionalità”, ha dichiarato Jason McGuinness, direttore commerciale di Ryanair.

La proposta: quattro aerei in più e una base nel nord Sardegna

Ryanair sostiene che l’abolizione dell’addizionale per tutto l’anno permetterebbe di aumentare il traffico e gli investimenti nell’Isola. “Se la Sardegna seguirà l’esempio di Sicilia, Calabria, Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna e abolirà l’addizionale municipale per tutto l’anno, Ryanair è pronta a garantire immediatamente due milioni di passeggeri aggiuntivi all’anno, quattro aeromobili aggiuntivi, una nuova base nel nord della Sardegna e oltre 900 nuovi posti di lavoro nell’arco di cinque anni”, ha affermato McGuinness.

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