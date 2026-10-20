La bomba d’acqua arriva a Olbia: strade allagate e disagi

Il maltempo a Olbia.

Dopo aver colpito il territorio della Baronia e la provincia di Sassari, la violenta bomba d’acqua arriva anche a Olbia e nella Gallura, portando in città temporali e gli stessi disagi riscontrati negli altri territori dell’Isola. I primi tuoni si sono avvertiti intorno alle 17:40 nella città di Olbia portando forti piogge che si sono abbattute sulle strade della città, allagando alcune zone critiche, come l’area di San Simplicio e corso Vittorio Veneto.

Disagi in città.

In pochi minuti il traffico è andato completamente in tilt con rallentamenti lungo le arterie principali a causa dell’accumulo d’acqua che, in diversi punti tra le abitazioni. L’ondata di maltempo non ha risparmiato i comuni limitrofi della Gallura, colpiti con la stessa intensità dalla perturbazione autunnale che ha colpito tutto il territorio sardo.

Cosa sta succedendo a Olbia.

L’acqua ha invaso le strade della città. Diversi video diffusi nelle app di messaggistica mostrano anche disagi all’aeroporto di Olbia. Gli allagamenti hanno interessato anche la nuova stazione di Olbia e corso Vittorio Veneto, una delle zone più critiche per la situazione degli allagamenti. Gli allagamenti sono stati registrati anche in pieno centro storico, al Corso Umberto dove il livello dell’acqua è salito tra i tavoli di bar e ristoranti.

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