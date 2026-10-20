Meteo Olbia 21 ottobre, si attenua la pioggia ma arriva il maestrale

Schiarite dal pomeriggio in Gallura, temperature in calo e vento forte

Il meteo a Olbia mercoledì 21 ottobre vedrà un graduale miglioramento dopo le piogge che hanno interessato la Gallura. Le prime ore saranno ancora caratterizzate da nuvole e possibili precipitazioni residue, ma dal pomeriggio sono previste schiarite più ampie. Le temperature scenderanno e il maestrale diventerà sostenuto, con rinforzi anche intensi nelle ore serali.

A Olbia sono attese temperature comprese tra 16 e 22 gradi. A Tempio Pausania, nell’entroterra gallurese, la minima scenderà a 12 gradi e la massima raggiungerà appena i 18. Il calo sarà quindi avvertibile soprattutto nelle zone interne, dove le ore del mattino e della sera risulteranno più fresche.

Le previsioni meteo per mercoledì 21 ottobre in Gallura

Nella prima parte della giornata il cielo sarà nuvoloso, con possibili piogge residue, in graduale esaurimento. Le precipitazioni sono previste in attenuazione già dalla mattinata, mentre tra il pomeriggio e la sera si faranno spazio le schiarite. Non è atteso un nuovo peggioramento significativo nel corso della giornata.

A cambiare sarà soprattutto il vento: il maestrale soffierà moderato o forte, con possibili raffiche di burrasca in serata. Anche il mare tenderà a essere molto mosso, con condizioni più impegnative lungo i tratti costieri esposti al vento. Chi deve spostarsi o svolgere attività sul litorale dovrà quindi considerare il rinforzo del vento, anche dopo la fine delle piogge.

Il passaggio al tempo più stabile sarà accompagnato da un deciso calo delle temperature massime. A Olbia il termometro non dovrebbe superare i 22 gradi, mentre a Tempio il clima sarà più fresco per tutta la giornata.

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