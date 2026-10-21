Nuove norme edilizie, chiudono gli uffici comunali a Palau

Chiudono gli uffici comunali a Palau.

Stop temporaneo alle attività di sportello del settore urbanistica a Palau. Giovedì 22 ottobre, l’Ufficio Tecnico Comunale non sarà accessibile al pubblico dalle 9 alle 14 per consentire al personale di partecipare a un’attività di formazione e aggiornamento professionale.

La sospensione del servizio è legata a un corso dedicato alle recenti novità legislative in materia edilizia, con particolare attenzione alle disposizioni introdotte dalla Legge regionale della Regione Sardegna numero 18 del 2025 e ai successivi orientamenti della giurisprudenza costituzionale. L’iniziativa formativa punta ad approfondire il quadro normativo di riferimento per l’attività degli uffici tecnici, alla luce delle nuove disposizioni e delle interpretazioni emerse in ambito costituzionale.

Al termine del corso, il personale riprenderà regolarmente le consuete attività d’ufficio. I cittadini e i professionisti che devono rivolgersi al settore urbanistica sono quindi invitati a tenere conto della temporanea interruzione del servizio e a programmare eventuali accessi in orari diversi da quelli interessati dalla chiusura.

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