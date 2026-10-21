Violento incidente all'uscita di Olbia, si ribalta una jeep

L’incidente all’uscita di Olbia.

Una Jeep si è ribaltata lungo la strada statale 125 “Orientale Sarda“, all’uscita di Olbia, in corrispondenza del chilometro IV/328. Sul luogo dell’accaduto è arrivato il personale sanitario del 118, pronto a prestare assistenza al conducente. Quest’ultimo ha tuttavia rifiutato le cure e non è stato accompagnato in ospedale. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, per le operazioni necessarie a gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area, e gli agenti della Polizia locale, incaricati di effettuare i rilievi di legge e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Le possibili cause dell’incidente.

Tra le possibili cause del ribaltamento viene presa in considerazione la presenza di asfalto reso particolarmente viscido dalle piogge. Le condizioni del fondo stradale potrebbero aver contribuito alla perdita di controllo del veicolo, anche se la dinamica esatta resta da accertare.

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