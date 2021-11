Le strade periferiche diventano fiumi.

Le pioggie di questa sera stanno creando disagi in tutta la Gallura. Anche diverse strade del centro di Olbia sono state allagate, ma l’intero quartiere di campagna alla periferia del comune olbiese, tra Via Micaleddu, Via Monte Telti e Via Serra Elveghes rischia di restare ostaggio del fiume d’acqua che ha invaso completamente le strade, già pericolose in quanto prive di illuminazione, che portano alle case sparse nel vasto quartieredi periferia.

Gli abitanti del posto, esasperati, attendono un intervento delle autorità per la messa in sicurezza delle strade.

il fiume in strada