Ondata di maltempo in Sardegna, è allerta meteo per rischio idrogeologico

Ondata di maltempo in Sardegna.

Una perturbazione di origine atlantica si abbatterà in queste ore in Sardegna, soprattutto nella parte occidentale dell’Isola, determinando un’ondata di maltempo.

La Protezione civile regionale ha emanato un’allerta meteo per “condizioni avverse” fino alle 14 di mercoledì 16 novembre. Il bollettino di codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idreologico è stato emesso per le zone di Iglesiente, Montevecchio Pischinappiu e Logudoro.

L’ufficio meteo dell’Aeronautica militare di Decimonannu prevede pioggia e temporali anche forti in alcune zone, con cumulati dai 20 ai 30 millimetri in 6 ore. Per quanto riguarda le temperature è previsto meno freddo, con un aumento tra i 10 e 14 gradi. Stazionarie le massime, che saranno comprese tra i 18 e i 20-22 gradi.

I venti saranno deboli da quadranti occidentali con mare mosso lungo le coste esposte. La vera tregua arriverà solo verso giovedì 17, ma sarà breve. Già da venerdì 18 novembre infatti, ci sarà un peggioramento per tutto il fine settimana.

