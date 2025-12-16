Maltempo in Gallura, caos e disagi da Olbia a La Maddalena

Il maltempo in Gallura ha interessato anche Olbia.

Disagi diffusi hanno interessato la Gallura nel corso della notte, con Olbia, Arzachena e La Maddalena alle prese con le conseguenze di un’ondata di maltempo che ha colpito l’area con precipitazioni abbondanti. Le piogge, cadute con particolare intensità, hanno messo in difficoltà diversi quartieri, soprattutto nel capoluogo gallurese, dove alcune strade e zone urbane sono finite sott’acqua.

Rallentamenti e problemi alla circolazione.

A Olbia l’accumulo di acqua piovana ha causato rallentamenti e problemi alla circolazione, mentre in alcune aree si sono verificati anche disservizi alla rete elettrica, con interruzioni temporanee della fornitura. Situazioni analoghe sono state segnalate anche ad Arzachena e a La Maddalena, dove il maltempo ha creato disagi diffusi, legati principalmente agli allagamenti e alle difficoltà di deflusso delle acque.

Chiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

In più punti si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di controllo e di assistenza, soprattutto per prevenire ulteriori criticità e garantire la sicurezza. Nonostante le difficoltà registrate durante la notte, non risultano danni di particolare gravità. Con il progressivo attenuarsi delle precipitazioni, la situazione è andata gradualmente migliorando, mentre restano in corso le verifiche nelle zone maggiormente colpite.

