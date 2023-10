Olbia dice addio a Marco Coni, una vita tra la vela e la cucina

Lutto alla Lega navale di Olbia per la scomparsa di Marco Coni

Olbia dice addio a Marco Coni, uno dei fondatori della Lega navale che ha dedicato la sua vita al mare e alla cucina. “Diciamo addio al nostro amico Marco Coni, uno dei soci storici della sezione, per tanti anni consigliere del direttivo. Ci stringiamo con affetto ai familiari in questo momento di dolore. Buon vento Marco, fin lassù”, così lo ricordano alla Lega Navale di Olbia.

“Sono giorni che ci penso, che non dormo la notte e che lavoro di giorno per non pensare – ha scritto su Facebook il figlio Andreas poco prima della scomparsa -. Dal 7 settembre, giorno in cui l’ho portato al pronto soccorso, con un potenziale rischio di attacco ischemico, a oggi, non un momento in cui non abbia pensato a questo difficile momento. Una lama mi ha trafitto il cuore, quel 25 settembre, quando arrivò la sentenza senza appello, malattia di Creutfeld-Jacob. Quelle ricerche per tutta la notte su internet per trovare un qualcosa, qualsiasi cosa, che potesse aiutarci”.

“Lo avrei portato sulla luna se fosse servito, ma con le lacrime agli occhi al punto che non vedevo più nulla, mi sono dovuto arrendere. Il laboratorio analisi di Cagliari e la dottoressa che lo dirige sono esperti di fama mondiale, null’altro c’era da fare. Non sappiamo perché e come abbia incontrato questo flagello, ma sappiamo che nel mondo intero contraggono questa malattia incurabile, dagli esiti sempre fatali in pochi mesi, solamente 200 persone all’anno. Un bel 13 calcistico al contrario”. Dal ricovero in ospedale la situazione è degenerata e sabato il cuore di Marco Coni ha smesso per sempre di battere.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui