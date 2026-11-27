Vestis apre nel polo commerciale di Olbia.

Il polo commerciale di via Nicosia/via Mosca ha un nuovo negozio. Ieri, 26 novembre, ha inaugurato Vestis, il primo punto vendita del palazzo inaugurato pochi giorni fa nel quartiere Sa Minda Noa. In città si tratta del secondo negozio del marchio di abbigliamenti, ma è una novità nel rione, che negli ultimi anni è in forte espansione, con la nascita di tantissime attività commerciali.

Infatti Vestis non sarà solo. All’interno dello stesso complesso edilizio apriranno diverse attività commerciali, tra negozi, centri estetici e ristorazione. Il quartiere di Sa Minda Noa, grazie al boom commerciale, sta diventando uno dei più grandi poli dello shopping cittadino. Fino a poco tempo fa un’area prossima alla campagna, oggi è in arrivo anche un grande parco urbano con il suo palazzetto dello sport. I primi negozi erano nati nel 2022, quando fu inaugurata la nuova strada di collegamento che porta al quartiere di via Veronese.

In poco tempo hanno inaugurato EuroSpin (che ha traslocato da Basa), McDonald’s, Kik, Acqua e Sapone (traslocato anche questo da Basa) e Tedi. Poco distante, in viale Aldo Moro sono nati altri due capannoni commerciali: Burger King e MD (anche questo trasferitosi da Basa). Ora non resta che attendere l’inaugurazione degli altri negozi che faranno parte dello stesso complesso commerciale. Le aperture previste tra la fine del 2026 e il 2027 della categoria grandi marchi è quella di MediaWorld, sicuramente la più attesa in città.

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