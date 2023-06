Blitz sul lavoro nero, nei guai ristoratore cinese di La Maddalena

Un quarto delle persone impegnate nel suo locale lavoravano in nero, dopo il blitz dei carabinieri nei guai un ristoratore cinese di La Maddalena. Il 46enne è amministratore unico di una società cagliaritana per l’esercizio della ristorazione e gestisce un ristorante nel centro di Cagliari. I carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro al termine dei controlli hanno denunciato il cittadino cinese residente a La Maddalena.

Dalle verifiche di militari è emerso che su 11 persone impegnate in quel ristorante, tre erano lavoratori in nero. Si tratta quindi del 27 per cento al momento del blitz dei carabinieri. Le sanzioni pecuniarie ammontano a circa 17mila euro e per l’attività imprenditoriale è arrivata una sospensione a tempo indeterminato.

