Per un giorno le attrazioni del Matherland costano un euro

“In tantissimi ce lo hanno chiesto e noi li accontentiamo: per una giornata le attrazioni del Matherland a Olbia costeranno tutte un euro“. Il patrono Corrado Marengo rivela a sorpresa l’offerta last minute, l’annunmcio arriva oggi e la giornata scelta è quella di domani, giovedì 27 aprile. “Tutte le attrazioni del parco giochi di via Figoni saranno a un euro – continua -. Abbiamo voluto continuare questa tradizione della giornata speciale, un’iniziativa tanto richiesta dai clienti”.

Il 18 aprile il Matherland ha aperto i cancelli al pubblico e resterà a Olbia fino al 15 maggio. “Come ogni anno, anche stavolta saranno presenti delle novità e saranno due – aveva detto Marengo il giorno dell’inaugurazione -. Per quanto riguarda le offerte stiamo definendo tutti gli accordi, ma saranno confermate le iniziative degli anni precedenti”. Promessa mantenuta: domani tutti i giochi a un euro.

