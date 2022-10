Odissea al vecchio ospedale di Olbia.

Mancano i medici per fare i vaccini ai bimbi. Accade al vecchio ospedale di Olbia, dove le mamme hanno raccontato di aver atteso per alcune ore, invano, con i loro figli neonati, per poi tornare a casa e ripresentarsi all’appuntamento successivo.

Erano più di una decina le mamme che avrebbero oggi dovuto fare i vaccini ai loro bimbi. “Stamattina – racconta una mamma -, ero in coda con le altre mamme dalle 9 fino a mezzogiorno davanti all’ambulatorio aspettando il turno per fare il vaccino a mio figlio. Dopo parecchi minuti che eravamo in attesa, gli infermieri ci hanno comunicato che i dottori erano ad una riunione. Noi non abbiamo avuto nessuna comunicazione di questa assenza e siamo arrivati all’ospedale pensando di poterli fare oggi. Questo fatto ovviamente ci ha spazientite, perché io come molte altre abbiamo preso un giorno di permesso dal lavoro per poter recarci ad accompagnare i figli. E, inoltre, sappiamo quanto è difficile riuscire a ottenere un appuntamento”.

Disagi che poi si sono risolti con il rinvio dell’appuntamento a domani, che comunque ha creato numerosi disagi alle mamme, le quali hanno dovuto chiedere un ulteriore congedo dal lavoro per poter riportare i loro figli.

