Torna il Sardinia Tourism Call2Action, esperti a confronto a Olbia

L’incontro a Olbia.

Il 26 ottobre, al Meeting e Business Center dell’ Aeroporto Olbia Costa Smeralda, si terrà il secondo appuntamento del programma Sardinia Tourism Call2Action, giunto alla sesta edizione, dal titolo Come analizzare i dati e come usarli: parlano i professionisti.

Durante l’incontro si parlerà come sviluppare un turismo di 365 giorni all’anno, attraverso tematiche inerenti l’analisi e l’utilizzo dei dati statistici, al fine di trasformarli in informazioni utili atte a conoscere ed affrontare meglio la crescente complessità del sistema turistico.

Come sempre, durante il Call 2 Action, interventi, testimonianze, case histories e tavole rotonde offriranno spunti e modus operandi con una visione di valenza internazionale.

Gli ospiti istituzionali in apertura saranno Gianni Chessa, assessore del Turismo della Regione Sardegna; Marco Balata, assessore del Turismo del Comune di Olbia.

Saranno presenti esperti come Gabriele Piccoli, uno dei maggiori esponenti del revenue management in collegamento dalla Louisiana University; Josep Ejarque, il più grande esperto italiano di Destination Management & Marketing; Vijay Pereira, full professor dell’Università della Neoma Business School; John Cadogan, Editor in chief della International Marketing Review Key.

Speakers nazionali: Elena di Raco, direttore promozione di Enit, Agenzia Nazionale del Turismo; Mirko Lalli, fondatore e CEO di The Data Appeal; Roberto Pala, CEO di Queryo; Michela Ciccarelli, Destinations Data Specialist, Lybra Tech; Pierangelo Orofino, dirigente RAS responsabile del SIRED; Manlio del Giudice, docente di innovation management; Valentina Cillo, docente di innovation management all’Università di Roma Tre.

Nel programma, come consuetudine, sono inseriti anche interventi e riflessioni del professor Antonio Usai, docente di Digital Marketing e Marketing Strategico all’ Università di Sassari/Olbia, del professor Gianfranco Fancello, docente di Trasporti e Progettazione di Sistemi di Trasporto all’ Università di Cagliari, oltre alle vivaci interlocuzioni di Gianluigi Tiddia, che su twitter imperversa come “insopportabile” e Robert Piattelli, co-founder e Presidente di BTO Educational.

