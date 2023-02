La nuova love story di Melissa Satta.

Melissa Satta non si nasconde più e si fa vedere in pubblico con Matteo Berrettini. A svelare la storia tra l’ex Velina di Striscia la notizia e il tennista sono le telecamere di Dazn, che hanno pizzicato la coppia sulle tribune di San Siro a guardare il derby Inter-Milan.

Secondo Chi quella tra l’ex Velina sarda e il tennista Berrettini è la coppia dell’anno, decretata così proprio per gli ultimi numerosi avvistamenti. Per i due, appassionatissimi di sport, non sarebbe il primo appuntamento a un evento sportivo.

L’ex moglie del calciatore Kevin-Prince Boateng, lo scorso 20 gennaio, assieme a Berrettini, ha visto la partita dell’Eurolega di basket tra l’Olimpia Milano e il Lyon-Villeurbanne al Forum di Assago. La nuova coppia era stata avvistate anche in un ristorante a Milano dall’opinionista del gossip Deianira Marzano, che li aveva fotografati e poi postati sul suo profilo.

