Gara deserta per i traghetti in continuità tra Palau-La Maddalena

Dal primo aprile potrebbero saltare i collegamenti con i traghetti in regime di continuità territoriale per La Maddalena e Carloforte. A mezzanotte si è chiusa l’ennesima gara e per la terza volta è andata deserta. Nessun armatore ha presentato offerte per le tre tratte in ballo. Oltre al collegamento tra La Maddalena e Palau ci sono le due tratte che raggiungono l’Isola di San Pietro: Calasetta-Carloforte e Portovesme-Carloforte.

Per la terza volta la gara è andata deserta e nessuno ha ritenuto conveniente il bando da sei anni, nonostante in totale la Regione avesse messo sul piatto 124 milioni di euro. L’ultima proroga concessa scadrà il 31 marzo e dal primo aprile non ci dovrebbero più essere traghetti che viaggiano in regime di continuità territoriale tra Palau e La Maddalena.

