Le lunghe vacanze a Porto Cervo di Melissa, fisico perfetto tra le onde

Melissa Satta ancora in vacanza nella sua Sardegna.

Le vacanze in Sardegna di Melissa Satta non finiscono mai. L’ex Velina è tornata nella sua terra madre, Porto Cervo, dove si sta godendo un lungo periodo di ferie in relax tra spiaggia, giornate in barca e scatti super sexy.

In una delle stories si ritrae su una barca tra tuffi e selfie. L’ex Velina ha postato anche un video in cui nuota nelle acque cristalline della Costa Smeralda tra tanti pesci. Non si sa quando la vacanza finirà, ma sono ormai tanti giorni che Melissa Satta è in Sardegna, dove in un’occasione ha anche incontrato la sua amica Elisabetta Canalis.

La showgirl ha mostrato un fisico perfetto, scolpito e asciutto facendo alzare la temperatura sui social. In particolare, l’ex Velina di Striscia La Notizia si è ritratta sopra uno yacht con un costume azzurro e un copricostume colorato. La foto ha fatto incetta di like e commenti mandando in estasi i suoi fan, che l’hanno riempita di complimenti. Tra i commenti spunta anche il riferimento a Elisabetta Canalis, paragonata alla showgirl conterranea come bellezza.

