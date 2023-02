Prima di vincere Sanremo, Mengoni ha girato il video a Piscinas

Marco Mengoni ha girato tra le dune di Piscinas il video di “Due vite“, il brano con cui ha vinto l’edizione numero 73 di Sanremo. Su YouTube in quattro giorni ha già superato i 4,5 milioni di visualizzazioni. Il regista è Roberto Ortu e ha lavorato sulla costa di Arbus grazie alla collaborazione della Sardegna Film commission. Non è di certo la prima volta che la Costa Verde viene scelta per cinema, musica e tv grazie alle sue peculiarità uniche come le dune tra le più alte d’Europa.

Ma se c’è chi è orgoglioso che Piscinas abbia ospitato Mengoni con la sua “Due vite”, c’è anche chi storce il naso. Molti utenti dei social ricordano l’ordinanza balneare del 2020 che disciplina quello che si può fare sul Demanio marittimo. “È sempre vietata la sosta e/o l’occupazione, ancorché temporanea, nonché il calpestio delle dune e della relativa vegetazione”, si legge. Perché sulle dune, in pratica, non ci si potrebbe neanche passeggiare. Marco Mengoni ha lasciato lì sopra le sue orme per il video di Due Vite. Nel 2021 Mahmmoood aveva girato lì il video di Ghettolimpo, non solo coi musicisti ma anche con una rampa da skate. Al Sanremo successivo aveva trionfato per la seconda volta con “Brividi” e lo stesso è capitato a Mengoni con “Due vite”: prima il video a Piscinas, poi la seconda vittoria all’Ariston. Forse non avrebbero potuto calpestare le dune, però le sabbie di Piscinas hanno portato loro fortuna.