Il nuovo studio sul sesso degli italiani dal portale dei tradimenti.

Nelle coppie dove il compagno non aiuta in casa si fa meno sesso. Lo afferma un nuovo studio condotto dal portale Incontri-ExtraConiugali.com, a corollario di uno studio condotto dai ricercatori australiani del Dipartimento di Scienze Psicologiche della Swinburne University of Technology pubblicato a maggio 2022 sul Journal of Sex Research.

Lo studio, condotto da due ricercatrici, analizzando le risposte di 299 donne di età compresa tra i 18 e i 39 anni, ha scoperto che in una coppia dove è solo la donna a occuparsi della casa, si hanno meno rapporti sessuali. Il portale dedicato alle scappatelle made in Italy ha condotto un’analoga ricerca su un campione italiano di 2 mila donne di età compresa tra i 18 ed i 50 anni, intervistate online tra il 10 ed il 14 ottobre 2022.

Proprio come nello studio australiano, le intervistate sono state divise in 3 gruppi: il primo caratterizzato da un lavoro domestico paritario con l’uomo, il secondo caratterizzato da faccende svolte in maggior misura dalle donne ed infine il terzo caratterizzato dal lavoro svolto principalmente dall’uomo.

L’esito della ricerca è sorprendente. Nel gruppo, dove le donne sono maggiormente aiutate dal coniuge a pulire, stirare e cucinare, c’è maggiore desiderio sessuale da parte della donna. Le intervistate meno propense a concedersi al partner, sono quelle che da lui non ricevono alcun aiuto, secondo lo studio.

“Indipendentemente dall’età delle intervistate, anche da noi in Italia le donne in relazioni paritarie (in termini di lavoro domestico e carico mentale) provano un maggiore desiderio sessuale rispetto alle donne che invece sono impegnate in relazioni disuguali”, sottolinea l’ideatore del portale di incontri, Alex Fantini.

Gli analisti di Incontri-ExtraConiugali.com hanno invece potuto rilevare un calo di libido nel caso in cui è soprattutto la donna a sbrigare le faccende domestiche ed in quello in cui (più raro) è l’uomo a farsene carico. La ricerca ha svelato anche che nella maggior parte delle coppie nel nostro Paese, è spesso la donna a occuparsi della casa e della famiglia.

Un altra scoperta sorprendente è che “le donne che a casa fanno troppe faccende trovano poi una via di fuga nel tradimento e riescono così perfino a salvare la coppia”, sostengono gli analisti. Ma i tradimenti avvengono anche nelle coppie che si aiutano. “La propensione al tradimento è elevatissima anche in questo gruppo. In definitiva, aumenta il desiderio sessuale ma lo si appaga poi anche al di fuori della coppia”, concludono gli analisti di Incontri-ExtraConiugali.com.

Dunque, almeno per le cause di tradimento la colpa non è una poca collaborazione in casa da parte dell’uomo, ma soprattutto la presenza dei tanti portali e app in costante crescita. L’importante, però, è tradire senza farsi scoprire e non tutte le soluzioni sono adeguate come potrebbe sembrare.

