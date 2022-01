Messaggi WhatsApp contro il green pass: il sindaco di La Maddalena preso di mira

Pronta una denuncia.

Sono molte le segnalazioni per dei messaggi che, dai ieri, stanno arrivando via WhatsApp da parte di ignoti che vogliono contrastare l’utilizzo del green pass. Tra i vari messaggi che minacciano attacchi informatici alle istituzioni per bloccare il green pass appare anche la foto del sindaco di La Maddalena, Fabio Lai.

“In un momento di contingente emergenza sanitaria non solo dimostrano grande irresponsabilità, ma utilizzano in maniera del tutto arbitraria ed illecita la foto profilo del sindaco. Domani provvederemo a formalizzare idonea denuncia pressa la Procura della Repubblica”, ha commentato il primo cittadino invitando i cittadini a diffidare ed a rispettare le regole.