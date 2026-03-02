Il meteo di martedì 3 marzo a Olbia e in Gallura

Ecco il meteo del 3 marzo in Gallura

Per martedì 3 marzo 2026, nella zona di Olbia e in Gallura le condizioni atmosferiche saranno moderatamente nuvolose per gran parte della giornata, con cielo coperto o velato alternato a qualche schiarita; si tratta di condizioni tipiche di inizio marzo nella parte settentrionale della Sardegna, dove spesso il meteo è variabile e dominato da nubi senza fenomeni intensi.

Le temperature previste saranno fresche ma in linea con la stagione, con minime intorno ai 9-12 gradi nelle ore più fredde del mattino e massime che raggiungeranno i 14-17 gradi durante il pomeriggio, valori che rispecchiano le medie climatiche di marzo in questa zona costiera.

I venti soffieranno moderati da direzioni orientali e sud-orientali, con intensità variabile nel corso della giornata, rendendo lievemente più accentuata la sensazione di freschezza soprattutto nelle zone più esposte della costa.

In generale, la Gallura si presenta con tempo stabile e senza precipitazioni significative per la giornata di martedì, pur mantenendo un cielo spesso grigio o nuvoloso; condizioni del genere rientrano nelle normali oscillazioni meteorologiche verso l’inizio della primavera, con alternanza di nubi, venti moderati e temperature miti ma non elevate.

