Lavori Abbanoa a Berchidda, problemi con l’acqua in alcune vie

Abbanoa annuncia nuovi lavori nelle reti di Berchidda

A Berchidda nuovi disagi con l’acqua: Abbanoa annuncia un intervento di sostituzione di apparecchiature idrauliche.

“Nell’ambito dei lavori di distrettualizzazione ed efficientamento delle reti idriche in corso nel Comune di Berchidda, per la giornata di mercoledì 4 marzo 2026 i tecnici di Abbanoa hanno in programma la sostituzione di alcune apparecchiature idrauliche nella rete idrica in via Torquato Tasso. Per l’esecuzione delle operazioni, dalle 8 fino alle 17, occorrerà interrompere l’erogazione idrica nelle vie Tasso, Foscolo, Alfieri, Carducci, Leopardi, Pascoli, Aldo Moro e Pietro Casu: potranno verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni nelle vie in questione. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione dell’intervento”.

“Sarà cura dei tecnici del Gestore contenere quanto più possibile l’orario di interruzione e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora l’intervento dovesse essere concluso in anticipo. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni”.

