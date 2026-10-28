Meteo Olbia 29 ottobre, sole e temperature fino a 21 gradi

Cielo sereno in Gallura, con mattinate fresche nell’entroterra
Il meteo a Olbia giovedì 29 ottobre sarà stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso e nessuna pioggia prevista. Le temperature resteranno sostanzialmente stabili, con valori più freschi al mattino e clima gradevole nelle ore centrali.
A Olbia sono attesi 13 gradi di minima e 21 di massima. A Tempio Pausania le temperature saranno comprese tra 9 e 20 gradi, con un risveglio più freddo nell’entroterra. Anche a La Maddalena il tempo sarà stabile, con ampie schiarite e venti deboli. La differenza tra costa e zone interne si farà sentire soprattutto nelle prime ore della giornata.
Le previsioni meteo per giovedì 29 ottobre in Gallura
La mattinata si aprirà con cielo poco nuvoloso e possibili foschie locali nelle zone interne. Nel corso delle ore le schiarite saranno più ampie e il sole prevarrà nel pomeriggio, senza precipitazioni attese. Condizioni simili interesseranno anche Santa Teresa Gallura, mentre nell’entroterra, tra Berchidda e Monti, le temperature del mattino potranno risultare più basse.
I venti saranno deboli e variabili, con una possibile componente settentrionale nelle ore centrali. Il mare sarà generalmente mosso, anche se le condizioni potranno variare tra i diversi tratti di costa. Non sono attesi fenomeni significativi per Olbia e il resto della Gallura.
Nel complesso, giovedì sarà una giornata soleggiata e asciutta, con massime intorno ai 20-21 gradi a Olbia e Tempio Pausania. Il contrasto tra mattino e pomeriggio sarà più marcato nell’entroterra, dove le minime scenderanno fino a 9 gradi.