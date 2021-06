Caldo africano in arrivo in Gallura e sulla Sardegna: previste punte di 40 gradi

temperature in aumento per il fine settimana.

Sarà un weekend di grande caldo in Gallura e in Sardegna. Già nel corso della giornata di domani l’anticiclone africano si protenderà dall’Algeria verso il nord-est italiano favorendo flussi di aria subtropicale relativamente calda sul bacino del mediterraneo.

Secondo il bollettino della Protezione civile, l’evoluzione più probabile dello scenario porterà l’anticiclone africano ad espandersi ancora e a persistere almeno fino a lunedì prossimo, quando tenderà a ruotare il proprio asse verso i Balcani. Questo quindi provocherà un progressivo aumento delle temperature di circa 10 gradi rispetto alla media del periodo.

A partire da domani in Sardegna e in particolare sul settore occidentale dell’isola, le temperature sia nei valori massimi sia in quelli minimi, risultando anche molto elevate, superiori ai 37 gradi e localmente superiori ai 40 gradi. Lunedì le temperature sul settore occidentale diminuiranno, ma saranno comunque elevate, mentre subiranno un aumento fino a molto elevate nella parte meridionale dell’Isola.

La protezione civile ricorda i consigli per difendersi dal caldo. non uscire nelle ore più calde, dalle 12 alle 18, soprattutto i soggetti a rischio. In casa, proteggersi dal calore del sole con tende o persiane. In generale consumare pasti leggeri e mangiare molta frutta, bere adeguatamente evitando bevande alcoliche e caffeina. Indossare abiti e cappelli leggeri e di colore chiaro ed evitare le fibre sintetiche. Se in casa ci so-no persone malate fare attenzione che non siano troppo coperte. I soggetti a rischio sono: le persone anziane e/o non autosufficienti o convalescenti, le persone che assumono regolarmente farmaci, i neonati e i bambini piccoli, chi fa esercizio fisico o svolge un lavoro intenso all’aria aperta.

(Visited 296 times, 296 visits today)