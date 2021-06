La gelateria a Golfo Aranci.

E’ di Golfo Aranci una delle gelaterie artigianali più gustose dell’Isola. Si chiama Paradice Cream e si trova in via Libertà, una delle vie principali del paese. Una gestione familiare, che da circa 7 anni delizia i palati di tutta la Sardegna e non solo, a giudicare dalle valutazioni ottenute su TripAdvisor, che l’hanno collocata al quarto posto.

Uno dei soci è Gabriele Zurru, 29 anni. “Sono davvero felice per questa classifica – commenta -. Noi abbiamo aperto il 7 maggio e abbiamo già movimento. Sono fiducioso perché la gente ha voglia di uscire”.

Tra i gusti i clienti consigliano il mirto, ma ce ne sono tanti e ce ne sono di nuovi per questa stagione. “Questa estate sono in programma dei nuovi gelati – prosegue -. Faremo quello con il cioccolato fondente piccante, quello con il babà al Rhum ed uno con i fichi”.

