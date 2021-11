Il rapporto di Eduscopio sulle migliori scuole della Gallura.

Quali sono le migliori scuole superiori della Gallura? A rispondere a questa domanda ci prova il rapporto di Eduscopio 2021, che ha stilato un punteggio in base alla qualità formativa degli istituti mettendoli a confronto. L’indagine suggerisce anche allo studente la migliore scelta per accedere all’università o al mondo del lavoro.

Il liceo classico.

Al liceo classico Giovanni Maria Dettori di Tempio Pausania, il numero di ragazzi che hanno concluso in regola il percorso di studi del 73,2%. Scende la percentuale degli studenti diplomati al liceo classico Gramsci di Olbia, dove solo il 58,3% si sono hanno raggiunto il diploma in 5 anni, senza bocciature e senza abbandonare il ciclo scolastico. Per i diplomati del liceo di Tempio la media voti si attesta a 85 per chi decide di proseguire l’Università e 70 per chi decide di interrompere il ciclo di studi. Per Olbia la media invece è rispettivamente di 82,4 e 68. Quasi tutti gli studenti diplomati del Dettori scelgono di proseguire gli studi all’Università, solo il 2% decide di fermarsi. Al Gramsci di Olbia la percentuale sale invece al 17%. Eduscopio premia quindi il liceo di Tempio con 70,36 punti contro i 61,27 del Gramsci di Olbia

Il liceo scientifico.

Per quanto riguarda il liceo scientifico dati molto simili tra il Lorenzo Mossa di Olbia e il Falcone -Borsellino di Arzachena, con il 62,5% dei diplomati in corso del primo contro il 62,9% del secondo. Simile anche la media voti della maturità che ad Arzachena si attesta ad una media di 78,5 per chi decide di proseguire l’Università e 71,7 per chi decide di interrompere il ciclo di studi con le superiori. Al Lorenzo Mossa invece la media voti è rispettivamente di 78,3 e 72,5. Ad Arzachena invece è più alto (22% contro il 17% di Olbia) il tasso di studenti che, dopo il diploma, decidono di non proseguire gli studi iscrivendosi all’università. Secondo Eduscopio in questo caso la spunta il Mossa con un punteggio di 61,1 contro il 56,29 del Falcone -Borsellino .

Gli altri indirizzi.

Per gli altri indirizzi Olbia primeggia con Scienze Umane del Mossa, con il 52.7% degli studenti maturati entro il quinquennio, contro il 45,7% a Tempio. La migliore scuola del Linguistico si trova a La Maddalena, con 73.9% degli studenti che concludono il loro percorso regolarmente, mentre a Olbia sono il 65.1% e a Tempio il 59%. Bassa è la percentuale negli istituti tecnici. Al Deffenu, il punteggio dei maturati in regola è del 28.9%, al Panedda del 26.4%. Fa meglio Palau, con il 55.6% degli studenti che si diplomano senza bocciature.