L’incidente avvenuto lo scorso 19 dicembre a Olbia.

Non ce l’ha fatta Mihaiu Sut, il 90enne romeno rimasto vittima di un’incidente in zona Bandinu a Olbia, lo scorso 19 dicembre. È morto in ospedale a causa delle gravi lesioni riportate. L’anziano era arrivato a Olbia per passare un po’ di tempo con la figlia. Uscito di casa per una passeggiata, nei giorni prima di Natale, era stato investito da un’auto in via Siena, all’altezza della rotonda che si collega con via Belluno.

Alla guida dell’auto c’era un uomo di 53 anni di Olbia, che non è riuscito ad evitare l’impatto. L’anziano era finito prima sul parabrezza del veicolo per poi atterrare sull’asfalto. Trasportato all’ospedale, era stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Purtroppo, le lesioni riportate nell’incidente sono risultate troppo gravi e l’anziano non ce l’ha fatta.

