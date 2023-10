Il mini Rally a Tempio.

Nella mattinata di sabato 7 ottobre, in occasione della tappa a Tempio del Rally Terra Sarda, gli alunni delle scuole primarie del Vecchio Caseggiato e di San Giuseppe saranno protagonisti di un evento a loro dedicato Il mini rally dei piccoli campioni, promosso dall’assessorato comunale ai Servizio sociali, per conoscere da vicino il rally e i suoi piloti ma anche per imparare le regole della sicurezza stradale.

I bambini, infatti, hanno numerose occasioni di essere in prima persona utenti delle strade, e in quanto tali è necessario che imparino a conoscere i segnali stradali e le regole connesse. Dirigente e insegnanti delle scuole primarie hanno sposato il progetto spiegando agli alunni queste regole fondamentali, in previsione delle attività in programma.

Alle ore 9:30, i bambini, a piedi o in bicicletta e accompagnati dai genitori, verranno accolti per gruppi-classe in un’area delimitata del Parco delle Rimembranze, dove riceveranno zainetti e gadget offerti dall’organizzazione del Rally, da Vittorio Musselli, e dall’assessorato ai Servizi sociali.

Le attività inizieranno con un gioco didattico: i bambini dovranno mettere a frutto quanto appreso a scuola, partecipando ad un quiz sulle regole base del codice della strada e della sicurezza stradale che lo staff del Rally e i vigili urbani sottoporranno loro.

Seguirà un piccolo rally, a piedi o in bici, dal Parco fino all’arco che segna l’arrivo posizionato in corso Matteotti, che farà da traguardo ai bambini quando arriveranno, accompagnati dalla Banda musicale, nello stesso punto in cui, alle ore 13:30, andrà in scena la cerimonia di partenza del Rally: un momento di sana e amichevole competizione per raggiungere assieme la meta perché, come ama ricordare il pilota tempiese Vittorio Musselli, che dell’iniziativa è convinto sostenitore, la felicità è vera solo quando è condivisa.

Al termine delle attività i bimbi saranno accolti dall’amministrazione comunale, da Vittorio Musselli e dagli altri piloti, e ogni classe riceverà una Pigotta Unicef in segno di ringraziamento per la partecipazione alla giornata.

