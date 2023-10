Tenta di violentare la sua ex convivente, arrestato a Tempio

Arrestato a Tempio Pausania.

Questa mattina, i carabinieri della Compagnia di Tempio Pausania hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, arrestando un uomo accusato di aver tentato di violentare la sua ex convivente. L’ordinanza è stata emessa su richiesta della Procura della Repubblica del Tribunale di Tempio Pausania, che ha coordinato le indagini avviate dai Carabinieri in risposta alle segnalazioni di maltrattamenti da parte della giovane donna.

Nel corso degli ultimi mesi, il procuratore della Repubblica di Tempio Pausania ha promosso e organizzato corsi di formazione contro la violenza di genere e domestica, indirizzati in particolare alla Polizia Giudiziaria. Questi corsi hanno l’obiettivo di sensibilizzare e preparare le forze dell’ordine a gestire situazioni simili in modo tempestivo ed efficace, con l’obiettivo principale di proteggere le vittime di questi gravi crimini.

L’indagine è nata a seguito di una richiesta d’intervento da parte della giovane donna sul luogo di lavoro. Questo ha permesso ai Carabinieri di raccogliere prove, testimonianze e documentazione necessaria per ricostruire gli eventi denunciati. La vittima, dopo l’ultima aggressione subita, ha avuto il coraggio di denunciare l’accaduto, consentendo alle autorità di agire prontamente. La denuncia di questi crimini rappresenta il primo passo verso un autentico cambiamento e la lotta contro la terribile violenza che spesso si nasconde dietro le pareti domestiche.

