La nuova edizione del Mirtò a Olbia.

Sarà dedicata agli incendi in Sardegna la settima edizione del Festival del Mirto, che andrà in scena dal 17 al 20 agosto al centro di Olbia. Contro la piaga dei roghi Pietro Marras canterà una celebre canzone “Una frunza ‘e murta”.

Lo spettacolo sarà in via Dante, accompagnato dagli stand dei produttori nel centro di Olbia. “Sarà un concerto, come mi piace dire, con piano e anima – racconta Piero Marras -. Sarò solo sul palco e inizierò un racconto in musica che parte da lontano, una storia di 50 anni di carriera iniziando da Nuoro, in cui ci saranno anche aneddoti originali, come il mio tour con i Pooh, insieme a brani inediti”.

Il cantante conferma la fruttuosa collaborazione con Mirtò, arrivando al suo quarto anno consecutivo. Una sorta di padrino per il Festival internazionale del Mirto, giunto alla sua settima edizione, del quale quest’anno ha sposato la forte campagna di sensibilizzazione contro la piaga degli incendi in Sardegna. “Ho voluto spiegare con la mia voce, partendo dalla pianta del mirto e un verso presente in una mia canzone, il mio impegno sul tema degli incendi – sottolinea Piero Marras –. Sono felice che Nicola Mancini e Mirtò abbiano scelto me per rappresentare questa campagna di sensibilizzazione contro una piaga per l’intera Isola”.

Dopo l’esordio del 17 agosto con il concerto di Piero Marras, Mirtò proseguirà il 18 e 19 agosto con la musica del Tore Nieddu Trio, Paoletto Masala e i Tamara Quartet, che suoneranno in Corso Umberto, davanti allo Scolastico. Sempre da martedì 17 agosto saranno allestiti gli stand degli artigiani in via Olbia, gli espositori del mirto avranno i loro spazi lungo Corso Umberto, mentre piazza Regina Margherita ospiterà lo spazio per l’archeologia e lo stand istituzionale del Festival internazionale del Mirto.

Infine il 20 agosto, lungo la scalinata della chiesa di san Simplicio, si

svolgerà la sfilata di moda curata da Antonella Fini. Tutti gli eventi sono

stati organizzati da Mirtò in collaborazione con la Confartigianato

Gallura. Infine Mirtò, per il secondo anno consecutivo, ha raggiunto un

accordo con la Confcommercio di Olbia che consentirà di poter gustare

nei principali ristoranti della città i piatti tipici della tradizione

gastronomica gallurese.

