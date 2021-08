Polemiche per Chiara Ferragni in Costa Smeralda.

Polemiche al vetriolo per Chiara Ferragni sui social. L’influencer, che si trova in vacanza in Costa Smeralda, ha mostrato nelle sue storie un cofanetto pieno di conchiglie regalate da una spiaggia, con scritto “Grazie” scatenando l’ira di molti.

Polemiche per la Ferragni.

Lo screenshot è stato postato dalla campagna “Sardegna rubata e depredata”, la stessa che lotta contro chi si porta via sabbia e conchiglie dalle spiagge come fossero dei trofei. Così la nota influencer ha dovuto cancellare i contenuti di essere travolta da altre polemiche. “Senza dubbio non è andata lei personalmente a raccogliere conchiglie sulla spiaggia – hanno scritto i creatori della community sarda -, ma dall’alto dei suoi 1000 miliardi di follower poteva rifiutare il gentile omaggio e far passare il messaggio che dal mare e dalle spiagge non si porta via niente”.

Intanto, nonostante la Ferragni si sia accorta della clamorosa gaffe, molti followers hanno chiesto che l’imprenditrice digitale venga multata, citando l’articolo 1162 del Codice della navigazione, che recita: “Chiunque estrae arena, alghe, ghiaia o altri materiali nell’ambito del demanio marittimo o del mare territoriale ovvero delle zone portuali della navigazione interna, senza la concessione prescritta nell’articolo 51, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.549,00 a euro 9.296,00”.

