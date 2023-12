Moby Prince, respinta anche in appello la richiesta dei danni allo Stato

Ancora un’altra delusione per i parenti delle vittime della Moby Prince.

La quarta sezione civile della Corte d’appello di Firenze ha respinto ancora la richiesta di risarcimento alle famiglie delle vittime dell’incendio della Moby Prince, da parte dei ministeri della Difesa e dei Trasporti. Una decisione che ha lasciato di nuovo senza giustizia i parenti delle 140 vittime morte la sera del 10 Aprile 1991 nella nave diretta a Olbia.

I giudici di secondo grado hanno confermato la sentenza del tribunale che aveva respinto la causa risarcitoria per prescrizione. Le associazioni, come Associazione 140 e 10 Aprile-Familiari Vittime Moby Prince, si ritengono amareggiate anche per la condanna alle spese legali a favore dei due ministeri. “Incomprensibile che la commissione di inchiesta approvata due mesi fa all’unanimità a Montecitorio non sia ancora operativa”, hanno detto i presidenti delle associazioni Luchino Chessa e Nicola Rosetti.

