La data per le regionali sarà fra 73 oppure 80 giorni

Fra massimo 80 giorni i sardi andranno a votare per le elezioni regionali del 2024, la data possibile arriva da Christian Solinas. Il presidente della Regione ha fissato due date possibili: si voterà il 25 febbraio o il 3 marzo del 2024. Solinas lo ha dichiarato oggi durante la Conferenza dei capigruppo in Consiglio regionale. Scatta così il conto alla rovescia ufficiale perché mancano fra i 73 e gli 80 giorni all’aperura delle urne. Ma nessuno è ancora pronto

La situazione nel centrodestra

Il presidente uscente, sostenuto dal Matteo Salvini, vuole una nuova candidatura, ma Fratelli d’Italia non vuole il Solinas bis. Nel partito di Giorgia Meloni l’alternativa più quotata è quella del sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu. Ma questa divisione interna potrebbe spianare la strada a una mediazione con un’altra figura ancora da individuare. Difficile che quella scelta spetti a Forza Italia, con Settimo Nizzi che da anni aspettava questo momento. L’assenza di Berlusconi, però, riduce al minimo le sue possibilità.

La rivalità nel centrosinistra

Sembrava partito bene il centrosinistra con la coalizione del campo progressista che ha puntato su Alessandra Todde. Ma l’alleanza M5s-Pd non piace a tutti e Renato Soru ha deciso di continuare la sua corsa per cercare il bis. Ci sono sigle indipendentiste che sono al fianco della deputata M5s e altre che sostengono l’ex presidente della Regione. I giochi sono aperti e questa divisione potrebbe avere conseguenze pesanti. Alle Regionali non c’è ballottaggio, chi taglia il traguardo per primo conquista le chiavi di Villa Devoto.

