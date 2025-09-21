Lo yacht Atlante del patron di Moncler in rada a Porto Cervo

A settembre arriva l’autunno e per molti è tempo di Moncler, a Porto Cervo arriva direttamente il patron Remo Ruffini col superyacht Atlante. In questo periodo della stagione in Gallura ci sono meno natanti e tra chi sceglie la fase meno affollata ci sono vari big dell’economia mondiale. In Costa Smeralda, davanti al Pevero, c’è Atlante: gioiello di Remo Ruffini, patron della celebre ditta Moncler. Uno yacht di quasi 55 metri che raggiunge i 15 nodi velocità e ha un valore stimato di 40 milioni di dollari.

“Lo yacht Atlante offre lussuose sistemazioni fino a 12 ospiti, con un dedicato e professionale equipaggio di 13 per soddisfare ogni loro esigenza – spiegano gli esperi di Superyachtfan.com -. Lo yacht dispone di una spaziosa cabina armatoriale, insieme a quattro cabine VIP, che offrono un rifugio confortevole ed elegante per chi è a bordo. In Atlante, gli ospiti troveranno una straordinaria collezione di opere d’arte che esaltano l’atmosfera sofisticata dello yacht”.

Le immagini di Atlante

