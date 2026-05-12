Luras in lutto per la scomparsa prematura di Mauro Zuncheddu

Luras in lutto per la morte improvvisa di Mauro Zuncheddu

Un velo di tristezza e incredulità è calato sul centro di Luras e sull’intera Gallura per l’improvvisa scomparsa di Mauro Zuncheddu. Il giovane, neanche 23 anni, si è spento presso l’ospedale civile di Tempio Pausania, lasciando un vuoto incolmabile tra i familiari, gli amici e i colleghi di lavoro dell’azienda elettrica dove prestava servizio.

Mauro non era solo un giovane lavoratore stimato, ma un pilastro del tessuto sociale e sportivo del paese. La sua passione per il calcio e l’attaccamento viscerale alla squadra locale lo avevano reso una figura di riferimento per la tifoseria organizzata, in particolare per il gruppo degli Warriors. Una dedizione, la sua, che traspariva con forza in ogni sua attività, rendendolo un volto noto e amato da tutti.

Il saluto del Lauras

La notizia ha scosso profondamente la società sportiva Lauras, che ha voluto onorare la memoria del giovane con un messaggio di profondo cordoglio:

“Con profondo dolore, la Società Sportiva Lauras si stringe attorno alla famiglia, agli amici e a tutti gli WARRIORS per la scomparsa del nostro caro Mauro. Una disgrazia che ha colpito profondamente tutto il popolo lurese, lasciando sgomento e tristezza in tutta la nostra comunità. Una presenza vera, sincera, che dagli spalti non faceva mai mancare voce, cuore e sostegno ai nostri colori”.

Il ricordo di Mauro resterà indissolubilmente legato alle domeniche trascorse a sostenere i colori bianco-neri, simbolo di un amore per le proprie radici che andava oltre il semplice tifo. La società ha proseguito sottolineando l’impronta lasciata dal giovane.

“Il suo entusiasmo, il suo amore per la maglia e il suo modo di vivere la domenica insieme a noi resteranno per sempre impressi nella memoria della nostra comunità sportiva. Oggi perdiamo non solo un tifoso, ma un fratello della grande famiglia bianco nera. Ciao guerriero. Continuerai a cantare con noi, ovunque tu sia.”

L’intera comunità si stringe ora in un abbraccio collettivo alla famiglia Zuncheddu. La perdita di una vita così giovane e piena di speranze rappresenta una ferita aperta per Luras, che ricorderà Mauro come un esempio di genuinità e passione.

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