Entra in un ristorante e ruba l’incasso, 27enne arrestato a Olbia

Giovane di Olbia arrestato dai carabinieri dentro un ristorante

Movimentato arresto di un giovane di Olbia all’interno di un ristorante del centro storico: ora è in carcere. Il caso è scoppiato domenica pomeriggio quando il 27enne è entrato con violenza in un locale. Secondo quanto riportano i carabinieri di Olbia ha danneggiato gli arredi del ristorante e si è impossessato dell’incasso che si trovava nel registratore di cassa. Per tenere a bada i presenti brandiva un pezzo di vetro.

La chiamata al 112 ha permesso ai carabinieri di piombare nel ristorante e trovare il 27enne, che le forze dell’ordine già conoscevano, ancora nel locale. I militai lo hanno bloccato e perquisito, trovandogli addosso pure un po’ di droga per uso personale. Alla fine è scattato l’arresto con le accuse di rapina, danneggiamento e violazione di domicilio. Ora si trova nel carcere tempiese di Nuchis.

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