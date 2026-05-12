I dolori al petto, poi il decesso: le ultime ore del 23enne di Luras

La morte di Mauro Zuncheddu all’ospedale.

Come è morto Mauro Zuncheddu? Questa è la domanda al centro delle indagini avviate dalla Procura di Tempio dopo il decesso del 23enne ricoverato in ospedale. Stando ai primi accertamenti il giovane di Luras era deceduto dopo il trasferimento d’urgenza da Tempio a Olbia. Prima ci sarebbe stata una visita al pronto soccorso per dolori al petto, ma sarebbe stato rimandato a casa al primo accesso. Il ricovero di Zuncheddu sarebbe scattato in seguito a un secondo accesso.

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Sospetto embolia polmonare.

Da qui il sospetto di embolia polmonare, la possibile causa di morte del giovane dopo l’aggravamento del suo quadro clinico. Il ragazzo era ricoverato nel reparto di Medicina ed è stato reso vano ogni tentativo di soccorso, poiché le fasi dell’embolia sono state fatali. In risposta all’accaduto, le autorità sanitarie hanno attivato accertamenti interni mentre i carabinieri hanno raccolto i primi elementi necessari all’apertura di un fascicolo giudiziario.

L’ipotesi.

L’ipotesi di reato formulata dai magistrati è di morte in conseguenza di altro delitto, un atto formale necessario per procedere con l’autopsia e chiarire eventuali responsabilità mediche o omissioni nella gestione del caso, che resta attualmente coperto dal massimo riserbo investigativo. La comunità di Luras è rimasta scossa dall’accaduto.

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