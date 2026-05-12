Traghetti Olbia-Civitavecchia, nuove regole per la continuità marittima

Traghetti per Olbia da Civitavecchia: scadenza del bando al 17 maggio.
Il Ministero dei Trasporti ha fissato al 17 maggio la scadenza per le manifestazioni di interesse relative alla linea marittima dei traghetti Civitavecchia-Olbia. L’avviso punta a individuare le compagnie di navigazione che garantiranno la continuità territoriale a partire dal prossimo 1° giugno, per una durata complessiva di 36 mesi. Il servizio prevede un regime di esclusiva durante l’estate, precisamente tra giugno e settembre, mentre per il resto dell’anno si configurerà come un servizio pubblico con oneri ripartiti.
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Le linee guida del MIT stabiliscono standard precisi per i collegamenti, che coprono una distanza di circa 125 miglia. I tragitti, da effettuarsi preferibilmente in notturna, non dovranno superare le 8 ore per le corse serali e le 5 ore e mezza per quelle diurne. Una volta raccolte le candidature, il Ministero condurrà un’istruttoria lampo da concludersi entro il 31 maggio per verificare l’idoneità dei vettori.
Nel caso in cui più operatori risultino in possesso dei requisiti necessari, il Ministero non procederà a un’esclusione, ma autorizzerà le diverse imprese a operare congiuntamente. In questo scenario, gli obblighi e i relativi costi per il periodo invernale (ottobre-maggio) verranno suddivisi tra le compagnie attraverso un piano operativo condiviso, strutturato per garantire equità e trasparenza nel mercato dei trasporti marittimi verso la Sardegna.