Il finanziamento della Regione per lo sport.

Olbia al centro di un finanziamento da parte della Regione per importanti eventi incentrati sullo sport. La città diventerà un’importante piazza per il campionato di Formula 1 di motonautica e ha ricevuto da parte dell’Ente parte dei fondi dei complessivi 40 milioni, che la Regione, destinerà per 43 eventi sportivi in Sardegna per un periodo di 3 anni.

L’obiettivo della Regione è quello di promuovere il turismo nell’Isola attraverso lo sport. L’assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa, ha presentato il programma delle manifestazioni che coprono una vasta gamma di sport. Oltre agli eventi di Olbia ci saranno anche tornei di scacchi, sport acquatici come nuoto in acque libere, kitesurf, kitefoil, water polo, vela e motonautica. Gli eventi sono stati selezionati tramite un bando triennale chiuso nel 2022 a cui hanno partecipato le federazioni sportive o le associazioni organizzatrici.

Il calendario degli eventi, già pubblicato, prevede manifestazioni da marzo fino alla fine dell’anno, con l’obiettivo di destagionalizzare il turismo nella regione. Inoltre, l’assessore Chessa ha sottolineato che il 40% dei finanziamenti deve essere obbligatoriamente utilizzato per la comunicazione al fine di promuovere la destinazione Sardegna.

Secondo Chessa, questo è un “investimento mai fatto sullo sport di alto livello da una Regione. E soprattutto è un investimento e non una spesa – ha sottolineato – perché il ritorno certificato è da sette a dieci volte di più”. I comuni hanno anche riconosciuto il valore di questi eventi per l’indotto e il beneficio collettivo, con il sostegno della Regione.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui