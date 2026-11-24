Perde terreno l’export in Gallura.

La Sardegna rafforza la propria presenza sui mercati internazionali, ma la crescita delle esportazioni non riesce a coinvolgere tutto il sistema produttivo. Dietro il dato positivo del primo semestre 2026 si nasconde infatti una situazione difficile per le micro e piccole imprese, che registrano una pesante contrazione delle vendite all’estero. Una dinamica che riguarda anche la Gallura e che evidenzia le difficoltà delle realtà imprenditoriali di dimensioni ridotte nel competere oltre i confini nazionali.

Secondo l’analisi dell’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna, elaborata su dati Istat, l’export manifatturiero dell’Isola ha raggiunto complessivamente 5 miliardi e 876 milioni di euro nei primi sei mesi dell’anno. Di questi, 447 milioni sono riconducibili alle piccole e medie imprese. Rispetto allo stesso periodo del 2025, le esportazioni sono aumentate dell’8,7%, un risultato superiore alla media italiana (+4,3%) e a quella del Mezzogiorno (+4,4%). La Sardegna supera anche regioni dalla forte tradizione industriale come Piemonte, Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna.

Il quadro cambia radicalmente guardando alle aziende più piccole. Nei settori a maggiore concentrazione di micro e piccole imprese, infatti, l’export è diminuito del 15,9%, contro una flessione nazionale dello 0,6%. Un risultato che relega l’Isola all’ultimo posto nella graduatoria regionale. La quota sarda su questo segmento rappresenta appena lo 0,3% delle esportazioni nazionali.

Anche tra i comparti produttivi emergono differenze significative. La moda cresce del 6,5%, in controtendenza rispetto al dato nazionale (-1,3%). Pesante, invece, la battuta d’arresto della meccanica, che perde il 34,3%, mentre in Italia il settore aumenta del 10,2%. Preoccupano anche alcuni mercati di riferimento. Le esportazioni manifatturiere verso il Medio Oriente diminuiscono del 51,1%, mentre quelle dirette in Germania arretrano del 35,1%, a fronte di una crescita nazionale dell’1,9%. Per le micro e piccole imprese, il calo sul mercato tedesco raggiunge addirittura il 58,9%.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui