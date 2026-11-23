Addio a Luciano Massano.

Dolore in Gallura per la scomparsa di Luciano Massano. Se n’è andato a soli 62 anni, lasciando un grande vuoto a Olbia, dove era molto conosciuto e amato. Anche Telti, la sua città d’origine, è in lutto per la scomparsa prematura dell’uomo, resa nota il 23 novembre. La notizia ha raggiunto parenti, amici e conoscenti tra Telti e Olbia, dove si svolgeranno le esequie nei prossimi giorni.

Il dolore nel mondo indipendentista.

Accanto a lui nel dolore ci sono la moglie, le figlie e tutti i suoi parenti. Molto conosciuto il signor Luciano perché dirigente di Sardigna Natzione Indipendentzia e combattente per la sovranità della Sardegna da tanti anni. Era molto attivo anche sulle tematiche legate alla lotta contro la speculazione energetica, eolica e fotovoltaica, e all’impatto sul territorio e sul mare, come dimostra la condivisione dei post del Coordinamento Gallura contro la speculazione eolica e fotovoltaica sull’impianto off-shore “Nurax”.

“Patriota combattente, Luciano è sempre stato presente in tutte le battaglie di grande importanza che l’indipendentismo sardo ha portato avanti in Sardegna, Corsica, Catalogna e altri luoghi. Generoso, disponibile, sereno nell’agire, lascia nella tristezza la moglie, i figli e i parenti; manca dalla trincea della militanza per restituire dignità e sovranità alla nazione sarda, manca dalla lotta contro la speculazione energetica nella quale si era impegnato collaborando con il Comitato Gallura. Manchi, Luciano, dalla trincea terrena, ma sarai sempre presente in quella che nel cuore e nella mente unisce coloro che restano e coloro che ci hanno lasciati. Addio Luciano, arrivederci nel ricordo per darci da lì la tua forza nelle lotte che continueremo fino al grande obiettivo, quello dell’indipendenza della Nazione Sarda”, così lo ricorda la pagina Sardigna Natzione Indipendentzia (Ufitziale/Official).

I funerali.

L’ultimo saluto a Luciano Massano è fissato per mercoledì 25 novembre alle ore 16:00 nella Basilica di San Simplicio. Il corteo muoverà dall’abitazione di Telti per poi proseguire verso il tempio crematorio di Olbia al termine della cerimonia.

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